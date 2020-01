Nach 24 Jahren schließt die Ottilien-Apotheke in Neukeferloh Ende März. Inhaberin Johanna Zimmermann zieht damit nach eigenen Worten die Konsequenz aus der zum September 2020 erwarteten Einführung des E-Health-Gesetzes, mit dem weitere Anforderungen an die Digitalisierung in Apotheken einhergehen. Diese seien "mit einem großen finanziellen und organisatorischen Aufwand verbunden", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung, die die Apothekerin und die Gemeinde Grasbrunn am Dienstag verschickten. Diese Vorgaben beträfen etwa die Anschaffung eines neuen Computersystems sowie den Umbau der Arbeitsplätze und seien mittelfristig in den Räumen an der Winterstraße in Neukeferloh nicht oder nur mit einem "unverhältnismäßig hohen finanziellen Aufwand" zu erfüllen.

Hinzu kommen laut der gemeinsamen Pressemitteilung der Nachwuchsmangel im Apothekerbereich sowie die immer stärker werdende Konkurrenz durch Online-Apotheken und Medikamente-Lieferdienste, die kleinere Apotheken vor noch größere finanzielle Schwierigkeiten stellten. Johanna Zimmermann habe sich daher im Dezember an Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) mit der Bitte gewandt, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, um die Versorgungssicherheit der Grasbrunner auch in Zukunft sicherzustellen und insbesondere zu gewährleisten, dass in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen Medikamente schnell und zuverlässig erhalten.

Die gefundene Lösung sieht vor, dass die König-Apotheken bis Ende März einen schnellen und zuverlässigen Lieferdienst einrichten. Das Unternehmen betreibt die Anker-Apotheke in Haar sowie die Elch-Apotheke und die Margarethen-Apotheke in Baldham. Die Bestellungen und Rezepte sollen täglich von einer zentralen Stelle in Neukeferloh abgeholt und die Medikamente möglichst noch am selben Tag nach Hause geliefert werden nach dem Motto "Bis mittags bestellt, bis abends geliefert". Darüber hinaus sollen auch Bestellungen per Mail oder App möglich sein. Zimmermann und Bürgermeister Korneder äußern sich froh darüber, dass Firmeninhaber Tobias König zugesagt habe, das komplette Personal der Ottilien-Apotheke zu übernehmen. Hausarzt Joachim Krohn, der in Neukeferloh eine Praxis betreibt, ist laut Gemeinde in die Planung eingebunden. Auch für die Arztpraxis werde eine Belieferung durch die König-Apotheken sichergestellt.