1. Juli 2019, 21:39 Uhr Grasbrunn Biker kracht gegen Zaun

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag bei Grasbrunn schwer gestürzt. Laut Polizei wollte der junge Mann aus dem östlichen Landkreis München gegen 14.55 Uhr am Ende der Saarlandstraße nach links in die Gartenstraße einbiegen. Dabei musste er einer auf der Fahrbahn eingerichteten Baustelle ausweichen, geriet ins Schlingern und fuhr in einen Gartenzaun. Beim anschließenden Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht wurde.