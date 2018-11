4. November 2018, 21:50 Uhr Grasbrunn Besen raus

Die Mitarbeiter des Grasbrunner Bauhofes holen in dieser Woche die Wildkrautbesen heraus. So heißen die Kehrmaschinen, mit denen die Straßenränder der Gemeinde von Montag, 5. November, bis Mittwoch, 7. November, gereinigt werden. Bei der sogenannten Herbstkehrung sind die Bürgerinnen und Bürger gebeten, mitzuhelfen, indem sie das Laub von den Gehwegen auf die Straße kehren. Um den Maschinen für ihre Arbeit Platz zu lassen, sollten Autos möglichst nicht am Straßenrand geparkt werden. Für Rückfragen steht Grasbrunns Bauhofleiter Benedikt Kain zur Verfügung (Telefon: 0160/90 64 95 64; E-Mail: bauhof@grasbrunn.de).