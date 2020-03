In Peter Tuscher gastiert an diesem Freitag, 6. März, einer der profiliertesten Trompeter der Münchner Jazz-Szene im Gut Keferloh. Zusammen mit der Formation Heart Bop Connection wird der 65-Jährige Kompositionen und Arrangements von Größen wie Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter oder Art Blakey präsentieren. Posaunist der Heart Bop Connection ist Werner Riedel, Initiator der Jazzreihe, die nach ihrem Umzug von Hohenbrunn in Keferloh einen neuen Aufführungsort gefunden hat. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, Reservierung unter Telefon 089/46 92 48.