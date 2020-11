Es ist ein Adventskonzert und da kann man schon mal mit ein bisschen Gottvertrauen rangehen, dass kulturelle Veranstaltungen im Dezember auch wirklich wieder erlaubt sind. In der Reihe "Bach & more" soll in der katholische Kirche St. Aegidius in Keferloh am Samstag, 5. Dezember, ein Duo-Konzert stattfinden. Matthias Gerstner, Organist und Leiter der Reihe, wird zusammen mit Michel Watzinger adventliche Musik für Hackbrett und Orgel von Antonio Vivaldi, Pietro Beretti, Arcangelo Corelli, Carlo Monza und Melchiorre Chiesa darbieten. Lesungen zur Adventszeit, vorgetragen von der Schauspielerin Ruth Geiersberger, ergänzen das Programm. Beginn ist um 19 Uhr.

Karten für das Konzert, bei dem die relevanten Hygiene- und Abstandsregeln gelten, gibt es im Vorverkauf bei Steffis Schreibwaren in Zorneding (Telefon 08106/21 98 83), beim Buchladen in Vaterstetten (08106/53 67), bei der AP Buchhandlung in Baldham (08106/36 94 14) sowie bei der Papeterie Löntz in Baldham (08106/67 69). Restkarten an der Abendkasse. Die Besucherzahl ist begrenzt. Der Termin kann sich kurzfristig ändern. Aktualisierungen finden sich auf der Homepage der Gemeinde Grasbrunn unter "Veranstaltungkalender". oder www.st-aegidius-keferloh.de.