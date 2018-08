9. August 2018, 21:50 Uhr Grasbrunn Ausflug zur Wassersau

Was es wohl mit der Wassersau auf sich hat? Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) weiß es und gibt bei seinem Ferientag am Dienstag, 4. September, die Antwort. Denn dann lädt der Rathauschef Kinder von sechs Jahren an beim Sommerferienprogramm der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten, Zorneding und Grasbrunn zu einem "erlebnisreichen Tag" ein. Um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmer hinter dem Rathaus in Neukeferloh, dann geht es mit Bussen zu einem Bauernhof nach Grasbrunn und zur Kartoffelernte aufs Feld. Nach dem Mittagessen steht ein Besuch bei der Harthauser Feuerwehr und deren Wassersau an. Es werden die Funktionen eines First Responders und der Rettungsgeräte gezeigt. Um 15.30 Uhr endet die Fahrt am Bolzplatz in Neukeferloh. Online-Anmeldungen sind bei der Nachbarschaftshilfe möglich (www.nbh-vaterstetten.de-ferien2018).