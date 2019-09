Der letzte Ausflug des Seniorentreffs Grasbrunn in diesem Jahr findet am Mittwoch, 11. September, statt. Dieser führt traditionell nach Bad Reichenhall. Die Stadt bietet außer der Fußgängerzone zum Shoppen eine Reihe von Sehenswürdigkeiten: Beispielsweise die Häuser um den Florianiplatz oder die "Alte Saline" mit Salzmuseum, in der man eine einstündige Führung durch die Stollen machen kann. Die Abfahrtszeiten sind um 09.50 Uhr beim Forstwirt in Harthausen, um 10 Uhr an der Bushaltestelle in Harthausen, um 10.10 Uhr bei "Pension Jagamo" in Grasbrunn und um 10.20 Uhr an der ehemaligen Kreissparkasse in Neukeferloh. Bei Interesse können sich auch Nichtmitglieder einen Platz bei Hannelore Schauerbeck (Telefonnummer 089/46 69 92) reservieren.