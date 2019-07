19. Juli 2019, 22:31 Uhr Grasbrunn Animalisches und mehr

Die Münchner Kunstmalerin Ruth Moch zeigt noch bis Samstag, 27. Juli, unter dem Motto "Animalisches und mehr" eine Auswahl ihrer Zeichnungen im Kulturcafé im Bürgerhaus Neukeferloh. Nach ihrer Ausbildung zur Tiefdruckretuscheurin besuchte Moch die Pranckschule für Fotografie und Grafik in München. Seit 1978 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Von 1997 bis 2004 war sie Gaststudentin an der Kunstakademie München. Ihr Fachgebiet: Naturwissenschaftliches und Anatomisches Zeichnen. Sie ist Mitglied in der Münchner Künstlergenossenschaft MKG und skizziert und fotografiert regelmäßig im Tierpark Hellabrunn. Die Werke können zu den Öffnungszeiten der Bücherei besichtigt werden.