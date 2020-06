Das Grasbrunner Rathaus wird in der neuen Wahlperiode ein Stück weit transparenter. Auf Antrag der Grünen hat der neugewählte Gemeinderat beschlossen, dass nicht nur die Tagesordnungen seiner Sitzungen, sondern alle Sitzungsunterlagen im Ratsinformationssystem der Gemeinde veröffentlicht werden. "So kann sich jeder interessierte Bürger schon vor der Sitzung ein Bild davon machen, welche Themen behandelt werden und zur öffentlichen Sitzung kommen", freut sich Grünen-Gemeinderat Max Walleitner. Da künftig auch die Beschlüsse des Gemeinderates veröffentlicht werden, könnten sich die Bürger ebenso über die Ergebnisse und Beschlüsse informieren. "Mit dieser neuen Transparenz soll die Akzeptanz der Gemeinderatspolitik bei der Bevölkerung verbessert werden", so Walleitner, der mit Michelle Nelson und Jonas Meissner die Grünen vertritt.