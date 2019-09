Eine 61 Jahre alte Radfahrerin ist am Samstagnachmittag in Grasbrunn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau aus dem Landkreis München war nach Angaben der Polizei gegen 14.45 Uhr in der falschen Richtung auf dem Radweg entlang der Gramannstraße unterwegs. An der Einmündung der Springerstraße übersah sie ein ebenfalls aus dem Landkreis stammender 81 Jahre alter Autofahrer und nahm ihr die Vorfahrt. Die Radlerin stürzte. Sie erlitt Knochenbrüche und wurde zur stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.