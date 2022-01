Als medizinische Schutzmasken Mangelware waren, hat der Bund Milliarden in den Aufbau einer deutschen Produktion investiert. Doch nun bleiben die Aufträge vom Staat aus - und auch in der Fabrik zweier Grasbrunner in Grafing läuft die Produktion auf Sparflamme.

Von Barbara Mooser, Grafing/Grasbrunn

Detailansicht öffnen Eine der Produktionsanlagen ist momentan stillgelegt, im Hintergrund warten zwei Millionen Masken auf ihren Versand: Christian Herzog (links) und Andreas Mühlberger, die Chefs der Deutschen Maskenfabrik in Grafing, hoffen nun auf neue Aufträge. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Es ist ruhig in der großen Produktionshalle der Deutschen Maskenfabrik in Grafing kurz vor der Jahreswende. Keine Maschine rattert, keine Mitarbeiter, die die Vliesbahnen einspannen, die Produktion überwachen, die Masken bündeln und verpacken. Erst auf den zweiten Blick sieht man, dass doch jemand da ist: Zwei Beschäftigte reinigen die eine der beiden Produktionsmaschinen, die nicht mit großen Plastikfolien verhängt ist. Es riecht nach Reinigungsalkohol, ein Radiosender dudelt.

Die vierte Corona-Welle hat Deutschland im Griff, Omikron hat das Land erreicht, ein guter Schutz vor dem Virus ist nach wie vor immens wichtig. Wie kann es da sein, dass eine Maskenfabrik mitten in Oberbayern nicht mit Aufträgen überhäuft wird? Wie kann es sein, dass Personal abgebaut wird und unklar ist, wie es 2022 weitergeht? Der Grasbrunner Andreas Mühlberger, der die Deutsche Maskenfabrik im Grafinger Gewerbegebiet aufgebaut hat, hat für sich eine Antwort auf diese Frage formuliert: "Gefordert, gefördert - im Stich gelassen".

Detailansicht öffnen Die Firmenchefs wollen eine Maske ohne Ohrbändchen anbieten. Das spart Rohstoffe. Gehalten werde die Masken mit einem wiederverwendbaren Nylonband. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Gefordert und gefördert, das liegt eine Weile zurück, am Anfang der Pandemie, die im Frühjahr 2020 die Welt aus den Angeln gehoben hat. Medizinische Masken waren damals kaum zu haben, und wenn, dann zu astronomischen Preisen. Normalbürger wurden aufgerufen, diese Schutzartikel nicht denen wegzukaufen, die sie noch nötiger brauchten: Ärzte und Pflegekräfte nämlich, die sich an vorderster Front und damals noch ungeimpft in den Kampf gegen die Pandemie stürzen mussten. Der Rest der Bevölkerung nähte sich unterdessen selbst Masken aus Betttüchern und Stoffresten, in vielen Fällen eher schlecht als recht, weil - wie Untersuchungen bald zeigen sollten - nur begrenzt hilfreich gegen die winzigen Viren, die im Stoff noch allzu viele Schlupflöcher fanden.

Um die Abhängigkeit von asiatischen Importen zu reduzieren und mehr Masken auf den Markt zu bringen, legte die Bundesregierung damals das sogenannte "Sprinterprogramm" auf. Mithilfe des Programms wurden kurzfristig verfügbare Maschinen zur nationalen und europäischen Herstellung zertifizierter Masken finanziell gefördert. Ziel war es, eine Produktionskapazität von 2,5 Milliarden Masken pro Jahr im Inland aufzubauen. Bis zu 30 Prozent der Investitionskosten steuerte der Staat bei neuen Anlagen bei.

Detailansicht öffnen Kleinverpackungen für bis zu fünf Masken können individuell bedruckt werden. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Andreas Mühlberger, Geschäftsführer einer Firma für Medizinprodukte, merkte damals deutlich, wie schwer es war, an Masken zu kommen. Weil über die normalen Vertriebswege nichts zu machen war, buchte er in Flugzeugen Sitze, um dort Maskenpakete zu transportieren. Gemeinsam mit seinem Mitstreiter Christian Herzog entschloss er sich, den Schritt zu machen und selbst in die Produktion einzusteigen. Eine passende Produktionshalle fanden die beiden Grasbrunner im Gewerbegebiet Schammach in Grafing. Hier produzieren sie medizinische Masken: 50 Millionen Masken könnten es theoretisch pro Jahr sein, wenn beide Maschinen im Drei-Schicht-Betrieb gefahren werden und sonntags pausiert wird. Wenn auf Anschlag gefahren werden müsste - inklusive Feiertage und Sonntage - wären sogar jährlich 65 Millionen Masken "made in Grafing" möglich. Die FFP2-Masken, welche die Deutsche Maskenfabrik ebenfalls vertreibt, werden nicht in Grafing produziert, sondern nach den Vorgaben der Firmenchefs an einem anderen Produktionsort in Deutschland.

Deutsches Außenvlies, deutsches Filtervlies, deutsche Herstellung, so beschreibt Mühlberger die Masken; DDD druckt er deshalb auch auf seine Kartons. Wer die Masken nutzt, schätzt vor allem, dass sie nicht den chemischen Geruch ausströmen wie viele Importe aus Asien. Auch der Sitz der Maske und der gut abdichtende Nasenbügel wird von vielen Nutzern positiv bewertet. Der Nachteil von Masken aus deutscher Produktion: Beim Preis können sie schlichtweg mit der Importware nicht mithalten.

Und damit ist man dann auch an dem Punkt, den Andreas Mühlberger mit "im Stich gelassen" beschreibt. Denn Milliardenaufträge des Bundes für die deutschen Maskenfabriken sind ausgelaufen, "der Staat kauft das Billigste aus China", sagt Mühlberger. Dass enorme Produktionskapazitäten zum großen Teil mit Steuermitteln aufgebaut wurden - geschenkt. Dass die deutschen Maskenhersteller deshalb nicht mithalten können, weil sie bei der Produktion andere Standards einhalten müssen als ihre Mitbewerber aus Asien, beispielsweise beim Mindestlohn, spielt offenbar ebenfalls keine Rolle.

Einige deutsche Maskenhersteller haben deshalb schon aufgegeben, viele werden noch folgen, vermutet Mühlberger. Die Deutsche Maskenfabrik in Grafing, das hofft und glaubt er aber, wird überleben. Denn an den Stillstand wollen Mühlberger und seine Mitstreiter sich nicht gewöhnen. Auf dem Schreibtisch des Geschäftsführers im Untergeschoss der Fabrik liegen bunte Nylonbänder. Sie sind Prototypen und sollen Masken halten, die ohne das Ohrbändchen produziert werden. "Zwölf Prozent weniger Müll", sagt Andreas Mühlberger und hält ein paar von den weißen Elastikbändern hoch, die momentan noch bei jeder Maske Standard sind. Derzeit werden die bändchenlosen Masken noch erprobt, wann sie marktreif sind, steht noch nicht ganz fest. Zu kaufen sind hingegen schon bunte Bänder, die in die bestehenden Masken eingehakt werden, die dadurch schnell und hygienisch auf- und abgesetzt werden können - beispielsweise beim Skifahren, wenn man die Maske im Lift braucht, sie auf der Piste aber nur stört. In schmalen Etuischachteln können die Bänder und Masken auch als Firmenpräsente präsentiert werden.

Noch wichtiger ist aber vielleicht ein schlichter weißer Karton, der in drei Fächer untergliedert ist, in denen die FFP2-Masken nebeneinander liegen. Mühlberger arbeitet an einem Konzept, wie man die Masken praktisch, hygienisch und mit viel weniger Müll in Kliniken anbieten kann. Denn dort werden immense Mengen verbraucht. In der Ebersberger Kreisklinik etwa werden jeden Montag 12 000 Stück an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgegeben. Inzwischen sind es jene der Maskenfabrik in Grafing. Früher hatten vor allem Allergiker diese Produkte genutzt, inzwischen aber hat Geschäftsführer Stefan Huber für alle Beschäftigte diese Masken angeschafft. 250 000 Stück hat er bisher bestellt. Die Qualität und die Tatsache, dass viel weniger Emissionen anfielen, seien der Grund für den Umstieg gewesen, sagte Huber auch erst kürzlich in der Sitzung des Kreistags.

Detailansicht öffnen Andreas Mühlberger entwickelt ein Konzept, wie die Masken platzsparend und mit möglichst wenig Abfall verpackt werden können - beispielsweise für Kliniken. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Mühlberger will sein Konzept deshalb nun auch bei anderen Kliniken vorstellen. Versorgungssicherheit und gleichbleibend hohe Qualität, das sind einige der Argumente, mit denen er punkten will. Dazu maximale Flexibilität, beispielsweise könnten die Maskenkartons genau so produziert werden, dass sie exakt in die vorhandenen Regale passen.

Doch nur mit guten Konzepten, da ist sich Mühlberger mit anderen deutschen Maskenproduzenten einig, wird es auf Dauer nicht getan sein. Sie hoffen auf ein Umdenken in der Politik - und haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits dazu eingeladen, sich selbst einmal ein Bild in einer der Fabriken zu machen.