Weil er einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen hat, hat ein 47-jähriger Münchner am frühen Dienstagabend in Gräfelfing an der Kreuzung Oelmüller- und Rochusstraße einen Unfall verursacht. Der Münchner wollte die Kreuzung geradeaus überqueren, übersah jedoch den Wagen eines 48-jährigen Gräfelfingers, der von rechts kam. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.