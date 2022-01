Von Annette Jäger, Gräfelfing

Detailansicht öffnen Ein Kreis schließt sich: Gräfelfings Zweiter Bürgermeister Wolfgang Balk und seine Ehefrau Yvonne Balk-Lustig. (Foto: privat)

Der Cowboy hat Schnitzel verteilt, das hawaiianische Skelett hat ihm dabei tief in die Augen geschaut und es war um ihn geschehen. So in etwa kann man sich die erste Begegnung von Gräfelfinger Gemeinderat und Zweitem Bürgermeister Wolfgang Balk und Yvonne Lustig - jetzt mit Doppelnamen Balk-Lustig - vorstellen. Beim Weiberfasching der Lochhamer Laien-Bauern-Bühne haben sie sich 2018 kennengelernt, kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres haben sie geheiratet, als frischgebackenes Ehepaar starten sie ins neue Jahr. Pläne, Ziele, Wünsche für das neue Jahr gibt es - sogar vertraglich festgehalten.

Wolfgang Balk ist nicht nur Ehemann geworden, sondern auch "Quasivater". Die Bezeichnung hat die zwölfjährige Gloria geprägt, die Tochter seiner Ehefrau Yvonne. Beide sind schon vor längerem von Berlin nach Lochham gezogen, um im Hause Balk etwas Neues zu beginnen. "Meinen Beruf kann ich überall ausüben", sagt Yvonne Balk-Lustig. Sie ist Erzieherin und eigentlich bei der Stadt München in der Integrationsarbeit tätig. Im Moment ist sie aber beurlaubt, weil sie ein Studium der Heilpädagogik begonnen hat. So ganz neu ist Lochham für sie nicht. Ihre Tante ist Katharina Zörner, Wirtin der urigen Gaststätte "Wilder Hirsch" an der Würm in Gräfelfing. Ein Besuch bei der Tante war einst der Anlass, den Weiberfasching zu besuchen, im Wilden Hirschen wurde fast vier Jahre später am Abend Hochzeit gefeiert, so schließt sich ein Kreis.

Die Pläne und Ziele für das neue Jahr sind klar gesetzt: Humor steht an erster Stelle. "Das ist eines unserer großen Ziele: die Dinge mit schwarzem Humor zu betrachten", sagt Yvonne Balk-Lustig. Keiner wisse, wie lange die Pandemiesituation noch dauere. Dabei wollen die drei nicht vergessen, über sich selbst zu lachen und den Blick für Lustiges im Alltag nicht zu verlieren. An zweiter Stelle steht Entschleunigung. Denn seit sich das Paar kennt, ging es rasant: Wolfgang Balks Mutter erkrankte schwer und verstarb, er übernahm ihre Steuerkanzlei, ein Umzug war zu bewältigen, die Ehefrau begann einen neuen Job, dann ein Studium, die Tochter besuchte eine neue Schule, er wurde Zweiter Bürgermeister und dann war da natürlich die Pandemie, deren Auswirkungen beide Eheleute in ihren Berufen - sie vor der Beurlaubung als Erzieherin und er als Jurist in der Steuerkanzlei konfrontiert mit den wirtschaftlichen Nöten seiner Klienten - "an allen Fronten erleben", so Balk. Im neuen Jahr wollen sie "den Fuß vom Gas nehmen".

Der dritte Wunsch ist auch klar formuliert: Berge zu erklimmen soll die neue Beschäftigung des Trios werden. Damit die Pläne nicht im Laufe des Jahres untergehen, wie so viele gute Vorsätze, haben die drei sie schriftlich festgehalten, "und wie das halt so ist bei einem Juristen: beglaubigt und mit Stempel versehen", sagt Yvonne Balk-Lustig. Dass Wolfgang Balk sich obendrein mindestens einen Volksfestbesuch 2022 wünscht und dass Deutschland Fußball-Weltmeister wird, das wurde nicht vertraglich fixiert. Platz für Spontanwünsche darf auch sein.