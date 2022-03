Wie viel Raum sollte eine Gemeinde der Müllentsorgung widmen? Es ist eine Frage, die Gräfelfinger Gemeinderäte derzeit ratlos stimmt. Einerseits sollen Wertstoffe im Abfall wiederverwertet werden, um Ressourcen zu schonen, andererseits will man für die Entsorgung der Wertstoffe nicht übermäßig viel Fläche verbrauchen. Das Dilemma offenbart sich am Standort des Gräfelfinger Wertstoffhofs. Derzeit ist er im Bauhof im Lochhamer Schlag integriert, was aber nicht ideal ist, weil es dort zu eng für beide Nutzungen ist. Die Gemeinde Gräfelfing denkt deshalb an den Neubau eines separaten Wertstoffhofs.

Als Alternativstandort kommt eine Fläche an der Großhaderner Straße in direkter Nachbarschaft der Flüchtlingsunterkunft in Frage. Für rund drei Millionen Euro könnte dort ein moderner Wertstoffhof entstehen. Überzeugt hat die Idee die Gemeinderäte bisher nicht wirklich, vor allem die Fraktion der Grünen/Unabhängige Liste kritisiert den Standort nahe der Flüchtlingsunterunterkunft - "das ist keine schöne Geste", so Ulrike Tuchnitz - sowie die umfassende Flächenversiegelung. Auf Anregung der Fraktion wurde nun geprüft, ob sich nicht am bestehenden Standort durch Umbauten beide Funktionen verbinden ließen. Der Vorschlag, der den Gemeinderäten nun in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität vorgelegt wurde, sieht ein mehrstöckiges Gebäude vor, das Nutzungen auf verschiedenen Ebenen zulässt, zur Wertstoffentsorgung müsste über eine Rampe auf eine erhöhte Ebene gefahren werden. In den Obergeschossen könnten Wohnungen und Büros entstehen.

Planer und Verwaltung rieten von dieser Variante ab, unter anderem wegen der potentiellen Staugefahr bei der Einfahrt. Die Gemeinderäte fanden die Planung aber durchaus attraktiv. "Wir sollten etwas wagen und nicht immer das Einfachste nehmen", meinte Anette Kitzmann-Waterloo (SPD). Über das Thema wird weiter gebrütet, eine Entscheidung wurde nicht getroffen.