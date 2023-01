Virologe Lutz Gürtler:"Corona nähert sich bei uns dem Ende"

Interview von Rainer Rutz, Gräfelfing

Lutz Gürtler, 80, ist Entdecker des HIV-Subtyps O. Der Virologe promovierte an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und wurde außerplanmäßiger Professor für Anthropologie und Humangenetik, Mikrobiologie und Hygiene an der LMU München. Er forschte in München und in verschiedenen Staaten Afrikas. Von 1998 leitete er das Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Greifswald. 2008 kehrte er als Gastprofessor an das Max-von-Pettenkofer-Institut in München zurück und lebt seither mit seiner Frau in Gräfelfing. Daneben lehrte er Virologie und Bakteriologie an der Universität von Bangangté in Kamerun. Die SZ sprach mit ihm über die aktuelle Entwicklung bei Corona.