Gräfelfing:Raubüberfall auf 14-Jährigen

Ein 14-Jähriger ist von jungen Männern bedroht und angegriffen worden, als er abends von einer Würminsel nach Hause nach Gräfelfing radeln wollte. Sie schlugen auf ihn ein und wollten ihm den Rucksack entreißen. Der Teenager erlitt bei der Attacke Hämatome und Schürfwunden. Zu dem versuchten Raub kam es bereits vergangenen Mittwoch, als der Schüler gegen 18 Uhr auf dem Fahrradweg der Steinkirchner Straße abbiegen wollte. Wie die Polizei berichtet, stellte sich ihm in diesem Moment ein etwa 18 Jahre alter Mann in Weg. Dieser forderte ihn auf abzusteigen und schlug mehrfach zu. Zwei etwa Gleichaltrige kamen dazu und versuchten, dem zu Boden gegangen Schüler den Rucksack abzunehmen, in dem sich lediglich ein Handy und eine Wasserflasche befanden. Als das misslang, flüchteten sie. Der Schüler erstattete erst verspätet Anzeige. Die Kriminalpolizei sucht nach drei etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Männern, allesamt schlank, schwarz gekleidet und mit kurzen blonden Haaren. Einer fuhr ein orangefarbenes Mountainbike mit weißer Schrift auf dem Rahmen, zwei hatten weiße Mountainbikes. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.