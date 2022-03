Die Nachfrage nach pflegeleichten Gräbern auf dem Friedhof wächst. Die Gemeinde Gräfelfing reagiert darauf mit modernen Urnenwandsystemen, die auf dem denkmalgeschützten Waldfriedhof entstehen sollen. Sie ergänzen die ebenfalls stark nachgefragten Baumgräber, bei denen an den Wurzeln von Bäumen Urnen beigesetzt werden. Die Urnenwandsysteme erfüllen den Wunsch von vielen Hinterbliebenen nach "Würde und geringem Pflegeaufwand", sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU) in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses.

Im hinteren Teil des Friedhofs, an der Nordseite, werden mehrere Wandsysteme aufgestellt, die jeweils mehrere Urnen beherbergen sollen. Die Wände werden durch Stelen ergänzt, in denen ebenfalls Urnen bestattet werden können. An den Vorderseiten der Wände und Stelen werden Tafeln aus Naturstein angebracht, die an die Verstorbenen erinnern. Das Areal wird landschaftsarchitektonisch gestaltet, ein erster Entwurf wurde in der Sitzung vorgestellt. Vorgesehen sind neben vielen Bäumen und blühenden Blumen auch Bänke und Plätze zum Verweilen. An die 360 Urnen können auf dem Areal Platz finden, die Kosten liegen bei rund 360 000 Euro.