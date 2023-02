Ein 83-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis München hat am Dienstagnachmittag in Gräfelfing zwei Fahrzeugen die Vorfahrt genommen und einen Unfall mit zwei Verletzten und mehr als 120 000 Euro Sachschaden verursacht. Der Rentner fuhr laut Polizei gegen 15.30 Uhr auf der Freihamer Straße in südöstlicher Richtung, als eine 51-jährige Gräfelfingerin und dahinter eine 82-jährige Münchnerin mit ihren Wagen auf der Maria-Eich-Straße ankamen. In dem Auto der 82-Jährigen saß ein 93-jähriger Beifahrer. Der 83-Jährige krachte mit seinem Wagen in die Fahrerseite der beiden Pkw und dann in die Mauer des Anwesens Freihamer Straße 11. An zwei Pkw entstand Totalschaden, darunter der hochwertige Audi E-tron der Gräfelfingerin. Diese wurde wie der Unfallverursacher am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. Der Mann kam ins Krankenhaus.