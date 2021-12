Von Annette Jäger, Gräfelfing

Für jeden gefällten Baum zwei neue pflanzen - das hat die Gemeinde Gräfelfing versprochen, als ein Teil des Schulwäldchens auf dem Campus für den Bau der neuen Turn- und Schwimmhalle Anfang des Jahres abgeholzt wurde. Damit sieht es bislang gut aus: 322 Bäume wurden beseitigt und wenn es weiter läuft, werden an die 700 Bäume gedeihen. Ab März soll gepflanzt werden, parallel zum Baubeginn der Halle.

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, einen naturschutz- und forstrechtlichen Ausgleich in bestimmtem Umfang zu schaffen, um den gefällten Wald zu kompensieren. Obendrein forstet sie auf freiwilliger Basis einen weiteren Hektar Fläche auf. Insgesamt soll der Ausgleich auf drei Flächen erfolgen. So wird der Bolzplatz auf einer Waldlichtung nördlich der Autobahn A 96 aufgeforstet. Dort werden vor allem Stieleichen und Hainbuchen gepflanzt, auch einige Linden und Elsbeeren sollen wachsen. Ebenso will man im Zeichen des Klimawandels einen Versuch mit Esskastanien wagen, die sonst in südlicheren Regionen vorkommen. Auf der freiwilligen Ausgleichsfläche direkt daneben wird ebenso Wald aufgeforstet, auch ein Strauchgürtel und eine Totholzhecke entstehen, erklärte Landschaftsarchitektin Dagmar Digmayer in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag.

Als dritte Fläche wird der Gockelberg, der im Winter als Rodelhügel beliebt ist, neu bepflanzt. Dort sind vor allem Sträucher vorgesehen und einzelne Bäume auf der Wiesenfläche. Zudem wird eine besondere Mähwiese angesät, die nur einmal im Jahr geschnitten wird. Der Hügel bleibt damit im Winter als Rodelhügel erhalten, verspricht Digmayer. Das Pflanzkonzept kam bei den Gemeinderäten gut an, "das ist ein großer Gewinn", sagte Florian Ernstberger (Bürgerverein Gräfelfing-Lochham/BVGL). Martin Feldner (Grüne/Unabhängige) kündigte an, den Umgang mit dem neuen Ökokonto im Blick zu haben: Die freiwillige Ausgleichsfläche gilt als Ökokonto, von dem die Gemeinde bei künftigen Bauvorhaben, bei denen ein naturschutzrechtlicher Ausgleich zu schaffen ist, die erforderlichen Flächen sozusagen abbuchen kann. Unter dem Strich müsse aber das Versprechen, für jeden gefällten Baum zwei neue zu pflanzen, auch langfristig eingehalten werden, betonte Feldner.