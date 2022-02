Kommende Woche beginnen in Gräfelfing die Vorarbeiten zur Sanierung des Autobahntunnels. Wie die Gemeinde mitteilt, werden laut Autobahn GmbH von Montag, 21. Februar, an auf der Oberfläche des Tunnels teilweise die Bäume gefällt und einzelne Hecken entfernt. Grund ist eine zu große Menge an Erdreich, das abgetragen werden muss, um statischen Bemessungsgrenzen einzuhalten.

Der Tunnel verläuft unter den Gemeindestraßen "Maria-Eich-Straße", "Rudolfstraße" und "Jahnstraße". Er weist insbesondere an der Tunneldecke dringenden Sanierungsbedarf auf. Im Zuge dessen sollen auch zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen realisiert werden. Diese hatte der Gemeinderat bereits beschlossen. Nach Abschluss der Arbeiten soll es eine entsprechende ausgleichende Bepflanzung geben.

"Wir haben hier die Gelegenheit ergriffen, die sowieso geplanten Maßnahmen sinnvoll zu ergänzen", wird Bürgermeister Peter Köstler (CSU) in der Mitteilung der Gemeinde zitiert. Es sei ein gutes Miteinander mit der Autobahn GmbH und eine Win-win-Situation für beide Seiten. So sollen die Lärmschutzwände sowohl oberhalb des westlichen Tunnelportals entlang der Maria-Eich-Straße als auch an den nördlichen und südlichen Lärmflanken errichtet werden. Auch die Auskleidung der Innenseiten des westlichen Tunnelportals mit schallabsorbierenden Elementen stehen an. Außerdem soll im Zuge der Sanierung der Tunneltechnik eine dauerhafte Geschwindigkeitsmessanlage in beide Fahrtrichtungen im Tunnel installiert werden.