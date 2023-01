Gräfelfing:Restaurant soll kein Essen mehr ausliefern

Wer in Gräfelfing eine Pizza essen möchte, darf sich diese demnächst nicht mehr beim Restaurant "La Via" am Tennisplatz abholen - und sie sich auch nicht von dort liefern lassen.

So manche während der Corona-Zeit liebgewonnene Gewohnheit lässt sich in postpandemischen Zeiten nicht fortsetzen. Das erfährt das italienische Restaurant "La Via" im Clubhaus des Gräfelfinger Tennis-Clubs (TC) Grün Weiß an der Stefanusstraße gerade. Während der Restaurantschließungen hatte sich der Abhol- und Lieferservice der Gaststätte erheblich intensiviert, doch Anwohner fühlen sich durch den gestiegenen Verkehr und nächtliches Türenschlagen gestört. Das Landratsamt erwägt daher, die Nutzung der Gaststätte für jedermann - über die Vereinsmitglieder hinaus - sowie den Lieferservice zu untersagen.

Tatsächlich entspricht die aktuelle Form der Bewirtung nicht mehr der einst genehmigten Nutzung eines Clubhauses von 1983, erklärt Markus Ramsauer, der Leiter des Bauamts. Der Tennisverein hatte nach der Möglichkeit einer Nutzungsänderung gefragt, diese wollte der Bauausschuss des Gemeinderats am Donnerstag aber nicht in Aussicht stellen. Um die Gaststätte für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und einen Lieferdienst offiziell zu genehmigen, müsste der Bebauungsplan geändert werden.

Wie wahrscheinlich eine Änderung wäre, ist fraglich, denn die Störung bliebe erhalten, hieß es im Laufe der Debatte. Martin Feldner (Grüne/Unabhängige Liste) fand das "schade". Gastronomen hätten es in Folge der Pandemie ohnehin nicht leicht. Ohne den Lieferservice gehe die Gaststätte "pleite". "Das ist baurechtlich irrelevant", sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU). Und das Baurecht gebe die aktuelle Nutzung nicht her.