Er kennt den klassischen Zeitungsalltag wie kaum ein anderer: Von 1993 bis 2005 war Gernot Sittner Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, die in diesem Jahr 77 Jahre alt wird. Am Mittwoch, 30. März, kommt Sittner auf Einladung des Kulturfördervereins Würmtal ins Bürgerhaus Gräfelfing am Bahnhofplatz 1, um aus dem Innenleben einer Zeitung zu berichten und auch auf gesellschaftliche Veränderungen und Umbrüche in der Medienlandschaft zu blicken, die er selbst miterlebt und gestaltet hat. Die Veranstaltung mit dem 83-jährigen Publizisten beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro, für Vereinsmitglieder und Jugendliche unter 14 Jahren zehn Euro. Einlass ist von 19.15 Uhr an, es gelten bei der Veranstaltung die aktuellen Corona-Vorsichtsmaßnehmen.