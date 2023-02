Die Gemeinde Gräfelfing hat sich für den Notfall gerüstet. In Gesprächen mit Unternehmen, Apotheken, Arztpraxen, Lebensmittelläden, Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst und Polizei wurde die Versorgung im Notfall - etwa wenn es zu einem längeren Stromausfall kommt - eruiert. Die Versorgung mit Treibstoff für Notstromaggregate ist gewährleistet, sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Auch die Wasserversorgung sei gesichert. Eine Notversorgung über einen Zeitraum von 15 Tagen sei gewährleistet. Ebenso können die Apotheken eine erforderliche Kühlung von Medikamenten selbst sicherstellen.

Gräfelfinger Einwohner finden in der nächsten Zeit die neue Broschüre "Persönlicher Notfallratgeber" in ihrem Briefkasten. Darin sind Tipps zur persönlichen Vorsorge enthalten, aber auch wichtige Adressen und Anlaufstellen. So gibt es am Rathaus, an der Grundschule Gräfelfing und am Alten- und Pflegeheim Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus in Lochham jeweils einen sogenannten "KatLeuchtturm" als dezentrale Anlaufstelle im Krisenfall für Hilfe- und Informationssuchende. Bürgermeister Köstler betonte, dass jeder eigenverantwortlich vorsorgen müsse und die Leuchttürme nur im Notfall aufzusuchen seien. "Die Gemeinde kann nicht allen sofort helfen."