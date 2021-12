Die Gemeinde Gräfelfing setzt ihr umfangreiches Straßenbauprogramm 2022 fort. Insgesamt werden vier Millionen Euro investiert. Das Bauamt agiert wie die Nachhut des Würmtal-Zweckverbands: Überall dort, wo der Verband das Kanal- und Trinkwasserleitungssystem erneuert hat, rückt die Gemeinde an und saniert die Straßen. Dabei werden Gehweg und Bordstein sowie der gesamte Straßenaufbau samt Fahrbahnbelag erneuert, ebenso das Entwässerungssystem. Denn Regenwasser versickert lokal und wird nicht in den Kanal geleitet, wie Roland Strecker erklärt, der die Tiefbaumaßnahmen bei der Gemeinde verwaltet. Weil Starkregenereignisse in Zukunft häufiger zu erwarten sind, werden die Sickerschächte erheblich vergrößert. So wurden im vergangenen Jahr bei der Sanierung der Wendelsteinstraße 20 Schächte mit einer Größe von zwei Metern Breite in bis zu fünf Metern Tiefe unter der Straße geschaffen.

Im Mittelpunkt der Straßenbaumaßnahmen 2022 steht die Sanierung der Schulstraße zwischen Haberlstraße und Rottenbucher Straße für rund 1,8 Millionen Euro. Auch die Reichartstraße und die Ruffiniallee stehen auf der Liste. In der Ruffiniallee wurde 2021 die Hauptwasserleitung auf der Gesamtlänge der Straße zwischen Planegg und Gräfelfing erneuert, dazu gehörten 25 Kanalhausanschlüsse. Die Wiederherstellung der Fahrbahn konnte aber bis jetzt nur provisorisch erfolgen. Im Frühjahr 2022 soll das endgültig geschehen. Außerdem stehen die Fahrbahndeckensanierung der Bahnhofstraße, die Sanierung der Riesheimer Straße und des Peter-Klostermeier-Platzes auf dem Programm.