Der Flohmarkt mit seinen 200 Ständen ist eine der beliebtesten Attraktionen auf dem Gräfelfinger Straßenfest, das dieses Jahr am Samstag, 10. September, stattfindet. Die begehrten Verkaufsstände werden bereits ab Montag, 27. Juni, von 19 Uhr an im Bürgerhaus gegen eine Gebühr vergeben. Maximal zwei Standplätze pro Person sind gestattet. Der Flohmarkt selbst findet am Tag des Straßenfestes in Höhe des Eichendorfplatzes statt und dauert von 11 bis 16 Uhr. Verkauft werden Spielsachen, Kleidung, Bücher und Haushaltswaren. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 089 / 85 82 72 oder per Mail info@buergerhaus-graefelfing.de.