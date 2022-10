Gräfelfing wird auch im kommenden Jahr Baustelle bleiben. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung Sanierungsmaßnahmen in Höhe von fast fünf Millionen Euro befürwortet. Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen die Sanierungen der Rottenbucher Straße zwischen Eichendorffplatz und Steinkirchner Straße, wie auch der Bahnhofstraße zwischen Eichendorffplatz und Stefanusstraße. Allein für diese beiden Straßenzüge fallen mehr als zwei Millionen Euro an Kosten an. In der Bahnhofstraße werden mit der Sanierung auch gleichzeitig Rohre für die Fernwärme wie auch für Glasfaser verlegt. Ebenso stehen die Arnpeck-, Bruckner- und Richard-Strauss-Straße auf der Liste der Sanierungsarbeiten, auch hier werden Voraussetzungen für Glasfaser geschaffen. Im neuen Jahr sollen zudem konkrete Umbaumaßnahmen an der vielfach diskutierten Kreuzung Am Kleinhaderner Weg/Pasinger Straße erfolgen. Seit Jahren sucht die Gemeinde hier eine Lösung, um die Querung für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen. Nun soll in einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses eine Planung vorgelegt werden.