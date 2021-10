Nach einer erfolgreichen Pilotphase soll Carsharing dauerhaft in Gräfelfing etabliert werden. Dazu wird die Probephase des Carsharing-Modells der Firma Sixt um weitere sechs Monate bis Ende März verlängert. Währenddessen erfolgt eine Ausschreibung, um auch andere Bewerber zu berücksichtigen. Gräfelfing war die erste Kommune im Münchner Umland, die das Carsharing-Modell der Firma Sixt probeweise eingeführt hat. Die Rückmeldungen seien insgesamt positiv gewesen, sagte Sabine Strack von der Wirtschaftsförderung jüngst im Umweltausschuss des Gemeinderats. Knapp 400 neue Nutzer hat die Firma Sixt seit der Probephase in Gräfelfing im Gemeindegebiet dazugewonnen. Im Durchschnitt stehen in Gräfelfing sieben Autos zur Verfügung, deren Standorte Nutzer über eine App abrufen können. Da Carsharing im Umland noch nicht so intensiv genutzt wird, verursacht das Pilotprojekt noch ein finanzielles Minus, an dem sich die Gemeinde zur Hälfte beteiligen musste. Allerdings war die Summe laut Strack nicht so groß wie zuerst angenommen. Statt 7500 Euro muss die Gemeinde nur 2800 Euro zuschießen. In den kommenden sechs Monaten muss sich die Gemeinde noch zu 40 Prozent am Verlust beteiligen.