Dass nördlich der Adalbert-Stifter-Straße in Gräfelfing etwas Großes entsteht, ist nicht mehr zu übersehen. Die Erd- und Spezialtiefbauarbeiten für die neue Schwimm- und Dreifeldsporthalle haben bereits begonnen. Seit diesem Freitag sind nun erste Vorbereitungen für die Arbeiten am ehemaligen Nordtrakt der Grund- und Mittelschule sowie für den Bau der Heizzentrale hinzugekommen. Wie die Gemeinde mitteilt, soll die Heizzentrale von kommenden Winter an den gesamten Campus inklusive der Sport- und Schwimmhalle mit Wärme versorgen. Die Heizzentrale sei bereits so konstruiert, dass sie an das geplante Geothermie-Fernwärmenetz der Gemeinde angeschlossen werden könne.

Der Anbau an den ehemaligen Nordtrakt der Schule soll voraussichtlich bis Mai 2022 fertiggestellt werden. In dem Anbau finden die neue Heizzentrale und ein zusätzliches Fluchttreppenhaus Platz. Die Sporthalle soll bis zum Schuljahr 2024/25 in Betrieb genommen werden. "Uns ist es wichtig, bei diesen großen Baumaßnahmen direkt neben den Schulen und dem Kindergarten besonders auf die Sicherheit zu achten", wird Bürgermeister Peter Köstler (CSU) in der Mitteilung zitiert.