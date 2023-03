Gräfelfing:Eine ganze Welt aus bunten Klötzen

Schüler der Klasse 3c der Grundschule in Gräfelfing lassen an der "Schule der Phantasie" ihrer Vorstellungskraft freien Lauf.

Von Tilmann Wensky, Gräfelfing

Ein Fluss aus blauen Holzklötzen windet sich über eine Werkbank und mündet in einen Wasserfall. Er ist Teil einer größeren Landschaftsszene und wird von einem Sammelsurium verschiedener Bauwerke gesäumt: das antike Kolosseum, ein Museum über den Klimawandel und ein meterhoher Stadtturm. Die Architektinnen und Architekten dieser Fantasielandschaft aus bunten Holzsteinen sind die Schüler der Klasse 3c der Grundschule in Gräfelfing, die am Donnerstag einen vergnügten Vormittag in der "Schule der Phantasie" verbringen.

In der Werkstatt herrscht eifrige Arbeitsstimmung. "Ihr habt noch fünf Minuten", erinnert die Gründerin der Jugendkunstschule, Lilli Plodeck. Überall wuseln die Kinder herum, um innerhalb der vereinbarten Bauzeit ihre Werke zu vollenden. Sie wählen hektisch aus den 14 000 Holzklötzen, die in Kisten auf dem Gang stehen, ihre gewünschte Farbe aus. Ein fast drei Meter hoher Turm ragt bereits empor. "Wir wollen ihn bis zur Decke bauen", ruft ein Mädchen aufgeregt. Das Manövrieren durch die Werkstatt gestaltet sich als Herausforderung, eine falsche Bewegung könnte eine fatale Kettenreaktion auslösen und alles zum Einsturz bringen.

Detailansicht öffnen Es geht bunt zu in der "Schule der Phantasie". (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Ist das ein Colosseum, sind das Bäume? Die Vorstellungskraft hat keine Grenzen. (Foto: Catherina Hess)

Es liegt der Geruch von Holz und Farbe in der Luft. Der mit Farbklecksen bedeckte Boden, die Pinnwände voller Zeichnungen oder die litergroßen Konservendosen voller Pinsel zeigen: Hier wird Praxis großgeschrieben. Dieser Ort ist als Gegenentwurf zum regulären Schulunterricht zu verstehen. Die Kinder duzen die Erzieherinnen, Noten oder feste Regeln zur Durchführung der Projekte gibt es nicht, nur angebotene Hilfestellungen. "Die Werkstatt hat ein anderes Koordinatensystem", fasst Plodeck zusammen. Die von der Gemeinde Gräfelfing geförderte Einrichtung kooperiert mit unterschiedlichen Schulen der Umgebung, um deren Schülern die Teilnahme an Projektvormittagen zu ermöglichen.

Hilfreiche Lektüre von "Asterix und Obelix"

Nach Ablauf der Bauzeit präsentieren die Kleingruppen ihr Ergebnis dem Rest der Klasse. Die entstandenen Bauwerke decken eine breite Zeitspanne und thematische Vielfalt ab. Stolz zeigen Jakob und Leopold der Klasse ihr Kolosseum, in dem gerade ein Gladiatorenkampf vor Publikum stattfindet. Daneben befindet sich der Palast Julius Caesars, der "gerade in seinem Schwimmbad badet". Woher sie über das antike Rom Bescheid wissen? "Aus Asterix und Obelix", antwortet Jakob. Nebenan steht ein großes Haus in Regenbogenfarben. "Das ist ein Museum über den Klimawandel", erklärt Liese. Es soll über Waldbrände und Tiere informieren, die vom Aussterben bedroht sind. Kurz vorher ist das Museum teilweise eingestürzt. Man müsse sich konzentrieren, damit "jeder Stein an der richtigen Stelle landet", sagt die Neunjährige.

Detailansicht öffnen Die Baumeister lassen sich viel einfallen und streben mit ihren Werken in die Höhe. (Foto: Catherina Hess)

Marlenes Gruppe hat es geschafft, einen Turm zu bauen, der aus einem bunten Farbmuster besteht und sich vom Fußboden bis zur Decke windet. "Hier unten wohnen wir", meint Marlene stolz und zeigt auf ein tiefgelegenes Stockwerk. Warum sie nicht die oberste Etage mit Panoramablick bevorzugen? "Es würde zu lange dauern, immer hochzulaufen", sagt sie.

Nach der Präsentation reißt jede Gruppe ihr Bauwerk unter lautem Krach wieder ein. Gerade ziert die Werkstatt noch ein buntes Miniaturland, nun ist der gesamte Boden mit Bauklötzen bedeckt. Beim Aufräumen helfen die Schülerinnen und Schüler zusammen, wie ein Bienenschwarm rennen sie zwischen dem Gang und der Werkstatt hin und her, um die Bausteine der Farbe entsprechend zurück in richtige Kiste zu sortieren.