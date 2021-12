Mit Beginn der nächsten Bauphase der Turn- und Schwimmhalle auf dem Schulcampus in Lochham gehen weiträumige Absperrungen und Verkehrseinschränkungen einher. So ist Fuß- und Radweg zwischen Lochhamer Straße und Lindenbrücke parallel zur Autobahn sowie zwischen Lindenbrücke und Adalbert-Stifter-Straße bis Ende 2024 gesperrt. Auch der Fuß- und Radweg entlang der Adalbert-Stifter-Straße bis zur Rottenbucher Straße ist nicht zu benutzen. Die Schrägparkplätze entlang der Adalbert-Stifter-Straße stehen ebenso nicht mehr zu Verfügung. Die bisherigen Längsparkplätze auf Höhe des Kindergartens Rappelkiste in der Adalbert-Stifter-Straße können allerdings jetzt als Schrägparkplätze genutzt werden. Der Spezialtiefbau für den Hallenbau beginnt Anfang Januar.