Weil der Radweg zu nah an der Eisdiele vorbeiführt, wird aus einem Schanigarten an der Bahnhofstraße in Gräfelfing vorerst nichts.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

Ein bisschen "Venedig-Gefühl" hätte es sein sollen. Aber so ganz ohne Wasser und beschauliche Gondeln in Kanälen, dafür mit vielen Fußgängern, Radlern und Autos will das Gefühl auf der Gräfelfinger Bahnhofstraße nicht recht aufkommen. Die Gräfelfinger Gemeinderäte erteilten der Idee der Grünen-Fraktion, einen sogenannten Schanigarten an der Bahnhofstraße einzurichten, daher nun eine Absage.

Als Pilotprojekt hatte Antragsteller Martin Feldner (Grüne) die Idee einer Freischankfläche nach dem Vorbild Wiens und Münchens angelegt: Vier Parkplätze vor der Eisdiele an der Bahnhofstraße 104 sollten wegfallen, dafür Sitzplätze und eine kleine Lieferzone für Lkw geschaffen werden. Für ein bisschen "Venedig-Gefühl" auf der Bahnhofstraße eben, sagte Feldner. Das Areal sollte mit einer Sitzgruppe und Pflanzkästen gestaltet werden. Da sich der Gemeinderat dazu bekannt habe, Experimente wagen zu wollen bei der Umsetzung des noch ganz frisch vorliegenden Verkehrskonzepts, würde der Gemeinde ein solches Straßencafé gut anstehen, fand Feldner. Als Versuch sollte das Projekt von April bis Ende Oktober laufen.

Die Gemeindeverwaltung sah das auch so und hätte nach umfangreicher interner Abwägung das Experiment wagen wollen. Bürgermeister Peter Köstler (CSU) hob am Ende der Debatte auch die Hand dafür. Aber die Mehrheit der Mitglieder des Hauptausschusses sah das anders. "Wir schaffen hier Gefahr- und Konfliktpotential ohne Ende", warnte Walter Frank (CSU). Diese Meinung teilten viele. Vor allem sahen sie die Enge skeptisch: Für eine Lieferzone, Kunden, die die Eisdiele besuchen, aber auch vor der benachbarten Postfiliale Schlange stehen, dazu viele Fußgänger und Radler sei der Platz zu eng.

Problematisch sei vor allem der Radweg, der gelb markiert auf dem Gehweg verläuft. Er verpflichtet Radler zwar zum Schritttempo, aber oft wird das nicht beachtet. Wer sich in den Schanigarten setzt, muss stets den Radweg kreuzen. Das berge ein Unfallpotential. Das hat auch die Polizei in ihrer Stellungnahme zum Projekt so beurteilt.

Nicht zuletzt wurde der Zeitpunkt des Venedig-Projekts kritisiert. Denn zeitgleich wird der untere Teil der Bahnhofstraße, ab Höhe Rottenbucherstraße, saniert und teilweise komplett gesperrt. Dadurch fallen dort Parkplätze weg. Nun weiter oben an der Bahnhofstraße vier weitere Parkplätze zu opfern, hielt Marion Appelmann (CSU) für "den falschesten Zeitpunkt". Aber noch ein anders Argument hatte für Mathias Pollok (Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing) Gewicht: Er hielt den Schanigarten für einen "Frühschuss". Lieber sollte eine solche Idee in einen Gesamtprozess eingebettet werden, der dann der Startschuss wäre für eine Reihe von Veränderungen auf der Bahnhofstraße. Dieses "neue Erlebnis", öffentlichen Raum anders wahrzunehmen und zu nutzen, sollte dann an die Bürger kommuniziert werden.