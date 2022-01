Das Neurieder Projekt "Sport am Gartenzaun" ist kürzlich von der EU ausgezeichnet worden. Künftig soll es auch in Gräfelfing ähnliche kreative Fitnessangebote geben.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

In Sachen Sport sei er ein "Überzeugungstäter", sagt Andreas Krumpholz. Für ihn habe Sport eine gesellschaftliche Aufgabe, er gehöre zum guten Lebensgefühl und leiste einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention. Das war seine Motivation, den "Runden Tisch Sport" in der Gemeinde Gräfelfing zu initiieren. Alle Sportangebote in der Kommune zusammenzuführen, zu vernetzten und neue Angebote zu schaffen, jenseits von einer Vereinsmitgliedschaft, ist das Ziel. Jetzt wartet die Initiative mit ersten konkreten Projekten auf.

Der "Mitternachtssport" ist die erste Aktion, die im neuen Jahr starten soll. Die Dreifachturnhalle auf dem Schulcampus in Lochham wird dabei von 22 Uhr abends bis 1 Uhr morgens geöffnet sein, gedacht ist das Sportangebot für Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene. Die Leichtathletik-Abteilung des Turn- und Sportvereins (TSV), die von Andreas Krumpholz geleitet wird, und der Kreisjugendring München-Land gestalten den Abend gemeinsam. Die Teilnehmer, die keinem Verein angehören müssen, können mehrheitlich entscheiden, welchen Sport sie treiben wollen - "die Ballsportarten stehen im Fokus", sagt Krumpholz.

Wegen der rapide steigenden Corona-Infektionszahlen musste die erste Sporteinheit, die für Ende Januar angesetzt war, allerdings gleich verschoben werden. Ein neuer Versuch findet Ende Februar oder im März statt. Vier Nachtsportabende im ersten Viertel des Kalenderjahres sind vorgesehen.

Am runden Tisch, der im Mai vergangenen Jahres gegründet wurde, nehmen derzeit 15 Sportinteressierte Platz. Dazu gehören Gemeinderäte, Funktionäre des TSV, aber auch Vertreter kommerzieller Sportangebote in der Gemeinde, der Schulen, der Volkshochschule und des Kreisjugendrings sind dabei und Akteure, die den Blick der Neubürger einnehmen, der Eltern, der Senioren, der Menschen mit Behinderung.

Im Sommer soll es einen Aktionstag geben

Mehr "Fitness im Alltag", ist ein weiteres Projekt, das aus der Runde hervorgegangen ist und in diesem Jahr umgesetzt werden soll. Auf drei Spielplätzen im Gemeindegebiet - in der Heitmeiersiedlung, am Neunerberg und in der Kerschensteinerstraße - sollen Fitnessgeräte aufgestellt werden, damit Mütter, Väter oder Großeltern, die dort Kinder betreuen, die eigene Fitness steigern können. "Wir denken hier an Trimm-Räder oder Stepper", sagt Projektbetreuer Benno Stübner. Denkbar sei auch ein Fitness-Parcours am Anger in der Nähe der Kneippanlage an der Würm. Im aktuellen Haushalt seien die finanziellen Mittel dafür bereits eingeplant, sagt Krumpholz.

Die Möglichkeiten sportlicher Betätigung in der Gemeinde sollen dann im Sommer bei einem "Tag des Sports" aufgefächert werden. Am 26. Juni können Bürger Sportangebote in der Gemeinde kostenlos testen, vom Yoga-Schnupperkurs bis zur Kampfsporteinheit. Ein Shuttleservice soll Interessierte vom zentralen "Sportbahnhof" vor dem Bürgerhaus zu den Sportstätten bringen.

Ein eher langfristigeres Projekt sei das "digitale schwarze Brett", sagt Krumpholz. Alle Sportangebote in der Gemeinde sollen hier zu finden sein. "Das könnte ein Forum werden, um sich für eine Radtour zu verabreden oder einen Lauftreff zu initiieren", sagt Krumpholz. Aber das sei noch Zukunftsmusik.