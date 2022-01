Erst Glas, dann Keramik, jetzt hängendes Grün: Die Fassade des geplanten Turms am Bürgerhaus Gräfelfing treibt die Gemeinderäte um. Die Idee, den Turm zu begrünen und so ein Zeichen für die "grüne Gartenstadt" zu setzen, ist jetzt aus der Bürgerschaft an die Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing (IGG) herangetragen worden. Diese wiederum hat sie über einen Antrag im Gemeinderat zur Diskussion gestellt.

Über die Fassade des Turms wurde schon mehrfach im Gemeinderat diskutiert. Von der Anfangsidee, einen Glasturm zu bauen als optischen Akzent, hat sich das Gremium schon lange verabschiedet. Der Energieverbrauch für eine im Sommer notwendige Kühlung wäre zu hoch gewesen. Die Gemeinderäte entschieden sich stattdessen für eine Massivbauweise und eine keramische Fassade. Nun soll sie noch begrünt werden, um die Dämmfunktion und das Klima am stark versiegelten Platz zu verbessern.

Eine Begrünung sei "grundsätzlich möglich", sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU) in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag. Aber sie komme "etwas spät im Planungsprozess". Martin Feldner (Grüne/Unabhängige Liste) wurde deutlicher: Eine Begrünung würde eine völlig andere Konstruktion bedeuten, eventuell auch neue Aspekte beim Brandschutz aufbringen und mehr Platz beanspruchen. Das bringe den gesamten Bauprozess ins Stocken.

Walter Frank (CSU) fand es zudem schade, die geplante "schöne Fassade" zu verstecken. Das Gremium einigte sich darauf, den Architekten zu fragen, was er von der Idee hält, schließlich sei die Planung sein "künstlerisches Werk", sagte Feldner. Auch sollen die Kosten einer Begrünung eruiert werden wie auch die Möglichkeit einer Begrünung an anderen Stellen des Hauses.