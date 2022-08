An einem Glasfaserkabel-Verteilerkasten im Gräfelfinger Gemeindeteil Lochham hat ein Unbekannter am Wochenende seine Aggressionen ausgelassen. Nach Angaben der Polizei wurde der Kasten vor dem Anwesen Am Haag 6 im Verlauf des Samstags offenbar absichtlich aus seiner Verankerung gerissen und dadurch beschädigt. Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Planegg (Telefon 089/899 25-0) zu melden.