Bei einem Unfall auf der Pasinger Straße in Gräfelfing ist am Montag hoher Sachschaden entstanden. Ein 53-jähriger Münchner fuhr kurz vor 12 Uhr Mittag in Richtung Planegg und wollte die Fahrspur wechseln. Er übersah dabei auf Höhe der Hausnummer 11 einen neben ihm fahrenden Transporter und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrer blieben laut Mitteilung der Polizei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden, den die Planegger Polizeiinspektion auf 8000 Euro schätzt.