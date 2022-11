Zum 33. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November widmet sich die Volkshochschule im Würmtal (VHS) in Kooperation mit den drei Gymnasien in Gauting, Planegg und Gräfelfing der Frage: "Wie sieht die demokratische Revolution heute aus?". Dazu diskutieren auf dem Podium in der Pausenhalle des Kurt-Huber-Gymnasiums (KHG) in Gräfelfing am Mittwoch, 9. November, von 19 bis 21 Uhr VHS-Geschäftsführerin Julika Bake, Maren Mitterer als Vertreterin von Fridays for Future und selbst Schülerin des KHG, Wolfgang Bürkle, Fachbetreuer für Geschichte am KHG, und die Gautinger Bürgermeisterin Brigitte Kössinger (CSU). Diskussionsgrundlage ist eine 30-minütige Collage des Dokumentarfilmers Marc Bauder, die zu Beginn gezeigt wird und in der Bauder wenig bekanntes Film-Material zur Geschichte der Mauer, der Teilung Deutschlands und der friedlichen Revolution 1989 verarbeitet hat. Die Veranstalter des Diskussionsabends wollen der Frage nachgehen, ob eine Revolution heute möglich ist, wie sie aussehen und demokratisch ablaufen kann. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.