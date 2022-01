Aufnahmestopp in Klinken verlängert

Die Urologische Klinik in Planegg und die Wolfart-Klinik in Gräfelfing sind weiter verpflichtet, von aufschiebbaren stationären Behandlungen abzusehen. Die beiden Krankenhäuser aus dem Landkreis gehören zu insgesamt 76 Kliniken in Oberbayern, die wegen der Pandemie Betten freihalten müssen. Die zunächst bis 31. Januar geltende Vorschrift wurde bis 28. Februar verlängert.