Nach dem Erfolg der Online-Aktion zur Berufsorientierung im Würmtal will das Landratsamt weitere ähnliche Veranstaltungen in anderen Teilen des Landkreises folgen lassen. Landrat Christoph Göbel (CSU) sieht in diesem Projekt einen wichtigen Baustein, um dem großen Fachkräftebedarf in der Region gerecht zu werden. "Gerade Wiedereinsteigerinnen können wir mit unkomplizierten Formaten, wie dem Job-Speeddating, gut erreichen und damit schnell den Kontakt zu Unternehmen herstellen." Das Pilotprojekt Mitte Februar richtete sich schwerpunktmäßig an Arbeitgeber der südwestlichen Region des Landkreises und an Wiedereinsteiger und Wiedereinsteigerinnen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Landratsamt in Kooperation mit den Gemeinden Gräfelfing und Planegg. Erklärtes Ziel war es, interessierte Jobsuchende mit passenden Unternehmen auf einer Online-Plattform zusammenzubringen. Zwischenzeitlich waren am Tag der Veranstaltung laut Landratsamt mehr als 325 Personen registriert, darunter 50 Unternehmen mit einem Vielfachen an angebotenen Stellen, 13 Beraterinnen und Berater sowie über 230 Arbeitsuchende. Trotz unbekannter Technik und ungewohnten Formats sei die große Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Konzept der Veranstaltung überzeugt (89 Prozent). Die meisten seien auch gut mit der Plattform zurechtgekommen und wünschten sich zukünftig vergleichbare Veranstaltungen.