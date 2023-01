Gräfelfing:Malteser ehren Bürgermeister für Covid-Einsatz

Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler (CSU) ist Träger der Covid-19-Einsatz-Medaille. Verliehen wurde die Auszeichnung mit dem offiziellen Namen "Einsatz-Medaille des Souveränen Malteserordens" vom Bezirksgeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, Dieter Wünsche, in Gräfelfing. Die Malteser dankten damit Peter Köstler als Vertreter der Kommune für die Unterstützung bei der Einrichtung einer Teststation während der Corona-Pandemie. Die Covid-19-Einsatz-Medaille ist die erste, die der Souveräne Rat der Malteser gestiftet hat. Sie soll ein Zeichen der Anerkennung sein. "Ich bin sehr berührt von dieser Auszeichnung", erklärt Peter Köstler. "Die Malteser leisten kontinuierlich einen wichtigen und wertvollen Beitrag hier in Gräfelfing. Sie in ihrem Wirken wo es geht zu unterstützen, ist für mich selbstverständlich."