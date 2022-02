Der Gräfelfinger Gemeindekindergarten Spatzennest ist wieder in seine alte Bleibe in die Steinkirchner Straße umgezogen. Alt heißt in dem Fall nagelneu, denn die Kinder beziehen einen komplett neuen Kindergarten. Aufgrund mehrerer Wasserschäden musste das alte Haus abgerissen und neu gebaut werden. Jetzt werden die Kinder in einem Öko-Haus betreut: Es ist das erste Massivholzhaus, das die Gemeinde gebaut hat. Es verfügt über eine umweltfreundliche Wärmepumpe, die keine Emissionen erzeugt. Dazu wurde ein zwölf Meter tiefer Förderbrunnen auf dem Kindergartengelände gebohrt. Die Grundwasserwärmepumpe wird mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens betrieben. Die Kinder laufen auf Kautschukböden und die Akustikdecken sind aus Holzwolle. Nachts kann ein Teil der Fassade geöffnet werden, sodass die Nachtluft zur Kühlung genutzt werden kann und eine Klimaanlage verzichtbar ist. Die beiden Kindergartengruppen waren seit dem Wasserschaden 2019 lang auf dem Schulcampus in Lochham untergebracht.