Wer als seinen Wohnort eine Adresse im Würmtal nennen kann, steht auf der Sonnenseite des Lebens - sollte man meinen. Doch auch hier gibt es viele Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Seit zehn Jahren gibt es die Mahlzeitenpatenschaften des Malteser Hilfsdienstes. Über das soziale Projekt bekommen nach Auskunft des Hilfsdienstes inzwischen mehr als 300 Seniorinnen und Senioren, die sich in einer persönlichen und finanziellen Notlage befinden, kostenlos ein Mittagsmenü von den Maltesern. Der frühere Fußballnationalspieler und Weltmeister Paul Breitner ist Schirmherr der Mahlzeiten-Patenschaften und hat jetzt den Malteser-Menüservice bei der Würmtal-Tour begleitet.

Das Ehepaar Hirschmann etwa wird seit drei Jahren täglich über eine Mahlzeiten-Patenschaft vom Malteser Hilfsdienst mit kostenlosem Essen versorgt. "Wir freuen uns jeden Tag über das gute Essen und die Hilfe, die wir von den Maltesern bekommen", sagt Elfriede Hirschmann, die mit ihrem vier Jahre älteren Mann Josef Mann in Planegg lebt. Viele ältere Menschen wie die Hirschmanns seien oft unverschuldet in Not geraten, heißt es seitens der Malteser. Das Unternehmerehepaar besaß einen gut florierenden mittelständischen Betrieb für Medizintechnik und beschäftigte rund 40 Angestellte. Nach der Wende war die Firma nicht mehr wettbewerbsfähig und musste schließen. Nach einem Leben voller Arbeit fehlt dem Ehepaar jetzt das Geld, mit dem sie im Alter fest gerechnet hatten.

Oft ist es nicht das fehlende Geld allein, was den Lebensabend erschwert. Körperliche Einschränkungen und Krankheiten gesellen sich hinzu. Einkaufen und täglich Kochen wird zunehmend mühsamer. Ihren pflegebedürftigen Mann und den Haushalt zu versorgen, kostet Elfriede Hirschmann viel Kraft. "Ich kann nicht mehr kochen. Das Stehen strengt mich zu sehr an", sagt die 93-Jährige, die selbst an starker Osteoporose leidet.

Paul Breitner war bei Familie Hirschmann herzlich willkommen: "Dass die Malteser so viel Gutes tun für Menschen, die wenig Geld haben ist wunderbar", sagt Elfriede Hirschmann. "Das war ein wunderbarer Besuch."