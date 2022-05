Die Schauspielerin Michaela May wird am 26. Mai in Gräfelfing geehrt.

Die "Gräfelfinger Gelegenheits-Schreiber" (Grägs) nehmen eine prominente Schauspielerin in ihre Reihen auf: Michaela May wird am Donnerstag, 26. Mai, zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. May sei mehrfach bei den Grägs aufgetreten, erklärt deren Vorsitzender Johannes Glötzner die Verbindung der Schauspielerin zu dem Verbund von Autoren, die im Eigenverlag immer wieder Schriften herausgeben und kurzweilige literarische Abende gestalten. Bei dem Empfang im Bürgerhaus wird auch das neue Grägs-Florilegium vorgestellt mit dem Titel "Pegasus Plagatius". Das Florilegium erscheint alle paar Jahre und enthält Beiträge von Mitgliedern und Freunden der Grägs, unter anderem von dem kürzlich verstorbenen Ehrenmitglied und Schriftsteller Thomas Rosenlöcher. In dem neuen Band veröffentlichen unter anderem auch Gerd Heidenreich, Albert von Schirnding, Wolfgang Schmidbauer und Gerd Holzheimer. Der Band ist nach der Präsentation am 26. Mai in Gräfelfinger Buchhandlungen oder über die Grägs zu beziehen.