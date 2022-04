Von Annette Jäger, Gräfelfing

Die Übung lebt vom Überraschungseffekt: Wenn am Samstag, 23. April um 9 Uhr Einsatzwagen des Malteser Hilfsdiensts mit Blaulicht durch das Würmtal rasen, sind es mit großer Wahrscheinlichkeit 13 auszubildende Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen, die zu einem großen Rettungsdienstübungseinsatz unterwegs sind. Wo es hingeht, erfahren sie erst in dem Moment, wo der Alarm auf der Wache eingeht, welches Szenario sie erwartet, bleibt die Überraschung. Das ist genau der Sinn der Übung.

Was sie dann vor Ort vorfinden, haben sich die Notfallsanitäter Victor Hauschild und Yannik Münzner ausgedacht. Sie sind die einzigen bei den Maltesern, die Details zur Übung wissen. Nur so viel ist bekannt: "Am Samstag werden verschiedene Szenarien geübt und es wird eine einstellige Anzahl an Verletzten geben", sagt Hauschild, verantwortlicher Praxisanleiter der Übung. Dichthalten heißt es also in der Woche vor dem Testeinsatz.

Die Übenden müssen in den "Einsatztunnel" schalten

Zwei Übungen dieser Art machen die Malteser im Jahr und sie sind essenziell für die angehenden Notfallsanitäter, denn den Schadensfall können sie - zum Glück - nicht oft im Berufsalltag üben. Aber wenn ein Unglück passiert, muss jeder Handgriff sitzen. Am Samstag werde "Einsatztaktik" geübt, sagt Hauschild. Bei vielen Verletzten müssen die Notfallsanitäter schnell entscheiden, wer sofort Hilfe benötigt, weil er lebensbedrohlich verletzt ist und wer noch warten muss, weil ein Beinbruch erstmal mit Schmerzmitteln erstversorgt werden kann. Dabei üben die Azubis auch die Zusammenarbeit mit anderen Rettungskräften vor Ort.

Bis Samstag hat Hauschild noch einiges zu erledigen. Die Einsatzorte müssen final präpariert werden, auch die Schminke für die Verletztendarsteller und die Unfallkleidung ist noch aufzutreiben. Die realistische Unfalldarstellung mit aufgeschminktem Blut, zerrissener Kleidung, auch mit Schmerzensschreien der Verletzten am Unfallort sei wichtig. Nur so kämen die Übenden in den "Einsatztunnel", würden die Gehirnfunktionen auf Notfall umschalten. "Sie sollen schon ein wenig unter Stress kommen." Und dann aber Ruhe bewahren, Entscheidungen treffen.

Hauschild wird am Samstag in Beobachterposition sein und schauen, ob die Abläufe eingehalten werden. Nach der Übung werden die Verletztendarsteller berichten, wie ihre Versorgung verlief. Auch die beiden Organisatoren erhalten ein Feedback zum Aufbau der Übung, "wir lernen auch noch dazu." Aufregung am Vortag der Übung gehört dazu, schlafen wird er nicht viel, vermutet Hauschild.