Für den Literaturkritiker Denis Scheck ist sie "eine der großen Sprachartistinnen unserer Zeit". Die Lyrikerin Nora Gomringer, Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015, kommt am Mittwoch, 10. November, nach Gräfelfing und liest im Bürgerhaus am Bahnhofsplatz aus ihrem Werk "Gottesanbieterin". Auslöser für das Buch war eine Begegnung des Schweigens mit einer riesigen Gottesanbeterin in den USA, wie es heißt. Daraus entstand die Hinterfragung des Seins und der Vielgestaltigkeit von Religion. Karten im Vorverkauf gibt es bei Buchhandlung Kohler in Gräfelfing, Restkarten an der Abendkasse. Es gilt die 3Gplus-Regel. Die Lesung beginnt um 20 Uhr.