Christoph Göbel ist ohne Zweifel ein viel beschäftigter Mann, und so dürfte mancher angesichts der Neuigkeiten aus dem Hause des CSU-Politikers erstaunt ausrufen: "Respekt!" Denn Münchens Landrat, 48, und seine Frau Ochmaa, 38, freuen sich über weiteren Nachwuchs: Am Mittwoch kam das vierte Kind des Paares zur Welt, und Göbel teilte stolz via Social Media mit: "Welch unschätzbar großes Glück. Herzlich willkommen auf der Welt, lieber Carl."

Damit dürfte es daheim in Gräfelfing künftig noch etwas lebhafter zugehen, wo die Geschwister Leonard, Konstantin und Victoria laut ihrem Papa "überglücklich" sind und sich unendlich freuen, "dass Du da bist". Den Eltern wurde bereits hundertfach online gratuliert, auch aus der Mongolei, der Heimat von Ochmaa Göbel, trafen selbstverständlich zahlreiche Glückwünsche ein. Die nächsten Tage kann die Großfamilie Ruhe genießen: Eine Sitzung des Kreistags muss der Landrat erst wieder Mitte Februar leiten.