Die E-Auto-Ladestationen in Gräfelfing werden laut Bürgermeister Peter Köstler (CSU) so gut angenommen, dass die Gemeinde nun noch mehr Standorte schafft. Vier weitere Ladestationen sollen in diesem Jahr aufgebaut werden: Eine an der Bahnhofstraße auf Höhe des Alten Rathauses, eine am S-Bahnhof-Lochham und zwei in der Siedlung Am Anger. An jeder Station können zwei Autos gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Insgesamt fallen dafür Kosten von rund 60 000 Euro netto an.