Von Annette Jäger, Gräfelfing

Alle zwei Jahre richten Kulturinteressierte in der Region einen erwartungsvollen Blick nach Gräfelfing. Denn in diesem Rhythmus inszeniert der Kunstkreis Gräfelfing ganz besondere Kunstschauen, die weit über die Region hinaus strahlen. Zuletzt wurde eine leerstehende Villa zum Museum, in der florale Kunst gezeigt wurde. Davor wurden Kirchen im Würmtal zu Ausstellungsorten. Auch der Seidl-Hof in Gräfelfing, letzter Hof mit landwirtschaftlicher Nutzung, wurde zum Kunstareal. In diesem Jahr verlässt der Kunstkreis seine gewohnten Pfade und plant im Sommer erstmals eine Kunstmesse. Die Idee ist der Corona-Pandemie geschuldet.

Die Künstler hatten in der Pandemie bisher mit das größte Nachsehen. Ausstellungen und Vernissagen waren kaum möglich und damit kam auch der Verkauf des ein oder anderen Werks nicht zustande. So entstand die Idee, "unseren Künstlern" ein Forum zu bieten, wo sie ihre Werke anbieten können, erklärt Kathrin Fritsche, Vorsitzendes Kunstkreises, das Konzept. "Unsere Künstler" - damit sind die Künstler gemeint, die in der Vergangenheit bereits an Ausstellungen des Kunstkreises beteiligt waren. "Der Kunstkreis hat da etwas zu bieten", meint Fritsche. Im Laufe der vergangenen 40 Jahre - der Kunstkreis hat im Jahr 2020 sein 40-Jähriges Bestehen gefeiert - haben an die 400 Künstler in Gräfelfing ausgestellt. Sie kamen aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland - viele aus Berlin - und aus dem Ausland nach Gräfelfing. An sie richtet sich die aktuelle Ausschreibung, die Ende Januar versandt wird.

Arbeitstitel "Art Gräfelfing"

Unter dem Arbeitstitel "Art Gräfelfing" können die Künstler ihre Werke zeigen und im besten Fall auch verkaufen. Erstmals wird der Kunstkreis kein Thema vorgeben. Die Künstler haben freie Hand, was die Auswahl der Arbeiten angeht. Die Präsentation von Großskulpturen und Outdoor-Installationen soll möglich sein, auch Sound- und Lichtarbeiten sind ausdrücklich erwünscht. Weil nicht alle 400 Künstler präsentiert werden können, gibt es ein Bewerbungsverfahren mit klaren Vorgaben, sagt Fritsche: Es soll nichts gezeigt werden, was schon mal in Gräfelfing zu sehen war, "wir wollen keine Wiederholungen". Werke dürfen nicht älter als drei Jahre alt sein. Mit der Kunstmesse wird der Kunstkreis seinem Vereinscredo "Kunst gemeinsam fördern und erleben" gerecht, heißt es in den Ausschreibungsunterlagen.

Bleibt nur noch die Frage nach dem Ausstellungsort. Gerade die besonderen Orte haben den Schauen des Kunstkreises immer besonderen Flair verliehen. Diesmal muss der Ort jedoch noch ein Geheimnis bleiben. "Ein Bestandsgebäude in Gräfelfing" soll es werden, sagt Fritsche. Aber weil die finale Zustimmung noch nicht erteilt wurde, hält sich der Kunstkreis noch bedeckt. Ende Januar soll die Entscheidung fallen. Dann erst wird auch der konkrete Termin der Kunstmesse festgelegt. Sollte es mit dem Ausstellungsort nicht klappen, hat der Kunstkreis ein Problem. "Ein Ausweichquartier haben wir nicht."