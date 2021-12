Der Verein Kulturfestival Gräfelfing hat einen neuen Vorsitzenden. Simon Zilker, 21 Jahre alt, wird fortan die Geschicke des Vereins leiten, er löst den langjährigen Vorsitzenden Peter Klostermeier ab. Klostermeier wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der Kulturfestival-Verein veranstaltet alle zwei Jahre im Paul-Diehl-Park in Gräfelfing eines der größten Open-Air-Festivals in der Umgebung von München. Die Wahl fand bei der Mitgliederversammlung rein virtuell statt. Clemens Heiland wurde zweiter Vorsitzender, Peter Pohlenz verwaltet die Kasse, außerdem gehören Anne Veit, Georg Veit, Tobias Zilker und Lena Klostermeier zum Vorstand. Das nächste Festival soll vom 28. bis 31. Juli 2022 stattfinden, sofern es die Corona-Pandemie zulässt. Zuletzt fand das Festival 2018 statt, wegen der Pandemie wurde es bereits zweimal verschoben - im Jahr 2020 und auch der Nachholtermin in diesem Jahr ist geplatzt.