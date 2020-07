Der Malteser Hilfsdienst in Gräfelfing und die Caritas arbeiten beim Essen auf Rädern zusammen. Seit 1. Juli beliefern die Malteser alle Caritas Kunden im Landkreis München sowie in der Stadt München und in Dachau. Mit dem Wechsel ändert sich das System von Heiß- zu Kaltauslieferung. "Für die Kunden der Caritas bedeutet die Umstellung, dass sie deutlich flexibler und unabhängiger in ihrem Tagesablauf sind, denn sie können mit dem System "Cook and Freeze" jetzt den Zeitpunkt selbst bestimmen, zu dem sie essen möchten", sagt Malteser Bezirksgeschäftsführer Dieter Wünsche. Bestellt werden kann aus einem Katalog mit mehr als 80 Gerichten. "Wenn wir unsere Kräfte bündeln, kommt das den Menschen zu Gute", sagt Wünsche. Malteser und Caritas kooperieren seit längerem schon beim Hausnotruf.