Die Jugend darf spielen: Trotz der bekannten Einschränkungen wird der Musikförderverein Gräfelfing das Sonderkonzert "Junge Preisträger" im Bürgerhaus am Sonntag, 12. Dezember, veranstalten. Die Matinée beginnt um 11 Uhr, den Auftakt gestaltet der zwölfjährige Pianist Lukas Bürger, der an der Musikschule Gräfelfing unterrichtet wird und heuer beim Regional- und Landeswettbewerb "Jugend musiziert" den ersten Preis errang. Er spielt Werke von Haydn und Chopin. Ihm folgt das Klavierduo Carolin und Helena Wieser, das Stücke von Mozart und Brahms vorträgt. Außerdem treten auf: der zwölfjährige Geiger Anton Carus, der, begleitet von Ayumi Janke (Klavier), Werke von Beethoven und Schostakowitsch spielen wird sowie der 15-jährige Pianist Julius Egensperger. Alle jungen Virtuosen sind Preisträger bei "Jugend musiziert". Es gelten die 2-G-plus-Regeln. Zutritt zum Konzert haben nur Personen, die entweder geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen negativen aktuellen Schnelltest vorweisen können. Wegen der 25-Prozent-Regel stehen nur 60 Plätze im Bürgerhaus zur Verfügung. Karten für zehn, ermäßigt fünf Euro gibt es ausschließlich an der Tageskasse von 10.15 Uhr an. Die Veranstalter bitten, wegen des Procederes ein wenig Zeit und Geduld mitbringen.